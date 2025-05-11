Лоренцо Музетти вышел в 1/8 финала «Мастерса» в Риме, где встретится с Даниилом Медведевым
Поделиться
Девятая ракетка мира итальянский теннисист Лоренцо Музетти вышел в четвёртый круг на турнире серии «Мастерс» в Риме (Италия). В третьем раунде он обыграл американца Брэндона Накашиму (29-й номер рейтинга) со счётом 6:4, 6:3.
Рим (м). 3-й круг
11 мая 2025, воскресенье. 14:45 МСК
Лоренцо Музетти
Л. Музетти
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|3
Брэндон Накашима
Б. Накашима
Матч продолжался 1 час 24 минуты. За это время Музетти выполнил четыре подачи навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал три брейк-пойнта из четырёх. На счету Накашимы четыре эйса, ни одной двойной ошибки и один заработанный брейк-пойнт.
За выход в четвертьфинал «Мастерса» в Риме Лоренцо Музетти поспорит с российским теннисистом Даниилом Медведевым, который ранее обыграл австралийца Алексея Попырина — 6:4, 6:1.
Комментарии
- 11 мая 2025
-
17:32
-
17:12
-
16:54
-
16:45
-
16:35
-
16:31
-
16:11
-
16:07
-
15:38
-
15:28
-
14:42
-
14:23
-
14:08
-
13:48
-
13:43
-
13:38
-
13:13
-
12:19
-
12:09
-
11:50
-
11:23
-
11:03
-
10:51
-
10:37
-
09:51
-
09:40
-
09:30
-
09:27
-
06:24
-
01:05
-
00:52
-
00:22
-
00:17
- 10 мая 2025
-
23:53
-
23:51