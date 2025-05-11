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Лоренцо Музетти вышел в 1/8 финала «Мастерса» в Риме, где встретится с Даниилом Медведевым

Лоренцо Музетти вышел в 1/8 финала «Мастерса» в Риме, где встретится с Даниилом Медведевым
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Девятая ракетка мира итальянский теннисист Лоренцо Музетти вышел в четвёртый круг на турнире серии «Мастерс» в Риме (Италия). В третьем раунде он обыграл американца Брэндона Накашиму (29-й номер рейтинга) со счётом 6:4, 6:3.

Рим (м). 3-й круг
11 мая 2025, воскресенье. 14:45 МСК
Лоренцо Музетти
Италия
Лоренцо Музетти
Л. Музетти
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		3
         
Брэндон Накашима
США
Брэндон Накашима
Б. Накашима

Матч продолжался 1 час 24 минуты. За это время Музетти выполнил четыре подачи навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал три брейк-пойнта из четырёх. На счету Накашимы четыре эйса, ни одной двойной ошибки и один заработанный брейк-пойнт.

За выход в четвертьфинал «Мастерса» в Риме Лоренцо Музетти поспорит с российским теннисистом Даниилом Медведевым, который ранее обыграл австралийца Алексея Попырина — 6:4, 6:1.

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