Медведев — о победе над Попыриным: рад, что играл хорошо, доставлял ему неудобства

Чемпион US Open — 2021, 11-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал победу над австралийцем Алексеем Попыриным в третьем круге «Мастерса» в Риме (6:4, 6:1).
|1
|2
|3
|
|1
|
|6
— Даниил, у вас были опасения перед этой встречей. В чём они оправдались и что вы сделали такого, что неплохо закончили матч?
— Ну да, Алексей может очень хорошо играть, он, показал это как раз таки в Монреале. Я действительно считаю, что у него высокий уровень, потому что он играет, не отталкиваясь от соперника. Он забегает под право, бьёт со всей силы. Ему, в принципе, всё равно, с кем он играет.
Он будет играть в атакующий теннис, идти к сетке, и поэтому твоя тактика складывается из каких-то мелких деталей, которые иногда зависят не от тебя, а от него. И сегодня он чуть больше ошибался. Я рад, что в моменты, где я должен был сам играть, я играл хорошо, доставлял ему какие-то неудобства, и поэтому и получилось победить, — сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Сальниковым.
- 11 мая 2025
-
17:32
-
17:12
-
16:54
-
16:45
-
16:35
-
16:31
-
16:11
-
16:07
-
15:38
-
15:28
-
14:42
-
14:23
-
14:08
-
13:48
-
13:43
-
13:38
-
13:13
-
12:19
-
12:09
-
11:50
-
11:23
-
11:03
-
10:51
-
10:37
-
09:51
-
09:40
-
09:30
-
09:27
-
06:24
-
01:05
-
00:52
-
00:22
-
00:17
- 10 мая 2025
-
23:53
-
23:51