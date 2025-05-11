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Медведев — о победе над Попыриным: рад, что играл хорошо, доставлял ему неудобства

Медведев — о победе над Попыриным: рад, что играл хорошо, доставлял ему неудобства
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Чемпион US Open — 2021, 11-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал победу над австралийцем Алексеем Попыриным в третьем круге «Мастерса» в Риме (6:4, 6:1).

Рим (м). 3-й круг
11 мая 2025, воскресенье. 12:10 МСК
Алексей Попырин
Австралия
Алексей Попырин
А. Попырин
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		1
6 		6
         
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

— Даниил, у вас были опасения перед этой встречей. В чём они оправдались и что вы сделали такого, что неплохо закончили матч?
— Ну да, Алексей может очень хорошо играть, он, показал это как раз таки в Монреале. Я действительно считаю, что у него высокий уровень, потому что он играет, не отталкиваясь от соперника. Он забегает под право, бьёт со всей силы. Ему, в принципе, всё равно, с кем он играет.

Он будет играть в атакующий теннис, идти к сетке, и поэтому твоя тактика складывается из каких-то мелких деталей, которые иногда зависят не от тебя, а от него. И сегодня он чуть больше ошибался. Я рад, что в моменты, где я должен был сам играть, я играл хорошо, доставлял ему какие-то неудобства, и поэтому и получилось победить, — сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Сальниковым.

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