Вероника Кудерметова с «баранкой» проиграла Эмме Радукану в третьем круге турнира в Риме
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50-я ракетка мира российская теннисистка Вероника Кудерметова не смогла выйти в четвёртый круг на турнире категории WTA-1000 в Риме (Италия) в одиночном разряде. В третьем раунде она потерпела поражение от британки Эммы Радукану (49-й номер рейтинга) со счётом 7:5, 0:6, 1:6.
Рим (ж). 3-й круг
11 мая 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Эмма Радукану
Э. Радукану
Окончен
2 : 1
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Вероника Кудерметова
В. Кудерметова
Матч продолжался 2 часа 29 минут. За это время Кудерметова выполнила две подачи навылет, не допустила двойных ошибок и реализовала 3 брейк-пойнта из 11. На счету Радукану два эйса, четыре двойные ошибки и 8 реализованных брейк-пойнтов из 13.
В 1/8 финала «тысячника» в Риме Эмма Радукану сыграет с третьей ракеткой мира американкой Кори Гауфф.
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