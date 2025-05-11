Даниил Медведев раскрыл тактические особенности игры с Алексеем Попыриным

Чемпион US Open — 2021, 11-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев рассказал о тактических деталях игры с австралийцем Алексеем Попыриным, которого обыграл в третьем круге «Мастерса» в Риме (6:4, 6:1).

— Вы говорили, что будете пытаться его выбить из этой зоны комфорта. Что вы делали для этого, что вам удалось?

— Я считаю, что у меня это в принципе получилось, но, понятное дело, он чуть хуже играет слева, чем справа. То есть когда ты ему играешь под лево, то нет такого, что он за один удар может сразу закончить розыгрыш. Но часто, чтобы сыграть под лево, надо сначала сыграть под право, но сыграть надо не слишком плохо, иначе он тебе забьёт. То есть надо как-то его двигать, где-то не двигать, где-то под лево сыграть, то есть много таких разных моментов. При этом, как я и говорил, будет один удар, когда он ударит со всей силы, и там уже получится либо виннерс, либо ошибка. Поэтому подавать надо было хорошо, но я с этим как раз справился. За счёт этого тоже была победа, — сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Сальниковым.