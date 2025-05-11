Кори Гауфф станет второй ракеткой мира по итогам турнира WTA-1000 в Риме

Чемпионка US Open — 2023 американская теннисистка Кори Гауфф поднимется на вторую строчку в рейтинге WTA по итогам турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия). Это стало известно после вылета с соревнований её соотечественницы Джессики Пегулы, а также поражения действующей чемпионки Рима польки Иги Швёнтек.

Вторая позиция в рейтинге является лучшей в карьере 21-летней Гауфф, впервые она поднялась на неё в июне 2024 года. Выше американки располагается только белоруска Арина Соболенко.

За последний год Кори Гауфф выиграла «тысячник» в Пекине (Китай), а также Итоговый турнир — 2024. В нынешнем сезоне американка играла в финале «тысячника» в Мадриде (Испания).