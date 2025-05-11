Линда Носкова — Мирра Андреева: онлайн-трансляция матча 3-го круга «тысячника» в Риме
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Сегодня, 11 мая, состоится матч третьего круга на грунтовом турнире категории WTA-1000 в Риме (Италия), где встретятся седьмая ракетка мира россиянка Мирра Андреева и 30-й номер мирового рейтинга из Чехии Линда Носкова. Матч начнётся не ранее 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Рим (ж). 3-й круг
11 мая 2025, воскресенье. 20:00 МСК
Линда Носкова
Л. Носкова
Не начался
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Мирра Андреева
М. Андреева
Счёт личных встреч 2-1 в пользу Андреевой. Она оказалась сильнее Носковой во втором круге в Мадриде-2024 и в третьем круге Брисбена-2025. Линда обыграла Мирру в 1/4 финала в Брисбене-2024.
Турнир в Риме проходит с 6 по 17 мая. Действующей чемпионкой соревнований является польская теннисистка Ига Швёнтек, которая в этом году проиграла Даниэль Коллинз в третьем круге (1:6, 5:7).
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