Лоренцо Музетти оценил свои шансы в предстоящем матче с Медведевым на «Мастерсе» в Риме
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Девятая ракетка мира итальянский теннисист Лоренцо Музетти высказался о предстоящей встрече с 11-й ракеткой мира россиянином Даниилом Медведевым в четвёртом круге грунтового «Мастерса» в Риме (Италия).
Рим (м). 4-й круг
13 мая 2025, вторник. 12:00 МСК
Лоренцо Музетти
Л. Музетти
Не начался
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Даниил Медведев
Д. Медведев
«Думаю, у меня есть хорошие шансы. Даниил — всегда сложный соперник. Никогда не играл против него на грунте. Первая встреча на этом покрытии. Ему нравятся здешние условия в этом году. Это будет матч для публики. Для шоу. Я подхожу к этому матчу с отличным настроем и отличным теннисом», — сказал Музетти в интервью на корте.
Счёт личных встреч Музетти и Медведева 2-0 в пользу россиянина. Он обыгрывал итальянца в Торонто-2023 и Цинциннати-2023.
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