Лоренцо Музетти оценил свои шансы в предстоящем матче с Медведевым на «Мастерсе» в Риме

Девятая ракетка мира итальянский теннисист Лоренцо Музетти высказался о предстоящей встрече с 11-й ракеткой мира россиянином Даниилом Медведевым в четвёртом круге грунтового «Мастерса» в Риме (Италия).

«Думаю, у меня есть хорошие шансы. Даниил — всегда сложный соперник. Никогда не играл против него на грунте. Первая встреча на этом покрытии. Ему нравятся здешние условия в этом году. Это будет матч для публики. Для шоу. Я подхожу к этому матчу с отличным настроем и отличным теннисом», — сказал Музетти в интервью на корте.

Счёт личных встреч Музетти и Медведева 2-0 в пользу россиянина. Он обыгрывал итальянца в Торонто-2023 и Цинциннати-2023.