Хольгер Руне проиграл Корентену Муте в третьем круге «Мастерса» в Риме

10-я ракетка мира датский теннисист Хольгер Руне не смог выйти в четвёртый круг грунтового «Мастерса» в Риме (Италия). В третьем круге он проиграл 83-й ракетке мира из Франции Корентену Муте со счётом 5:7, 7:5, 6:7 (4:7).

Встреча продолжалась 3 часа 44 минуты. В её рамках Руне четыре раза подал навылет, допустил восемь двойных ошибок и реализовал три брейк-пойнта из четырёх заработанных. На счету Муте четыре эйса, четыре двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 13 заработанных.

Далее Корентен Муте встретится с победителем матча Джек Дрейпер (Великобритания) — Вит Коприва (Чехия).

Турнир проходит с 7 по 18 мая. Действующим чемпионом соревнований является немец Александр Зверев.