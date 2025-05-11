Хольгер Руне проиграл Корентену Муте в третьем круге «Мастерса» в Риме
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10-я ракетка мира датский теннисист Хольгер Руне не смог выйти в четвёртый круг грунтового «Мастерса» в Риме (Италия). В третьем круге он проиграл 83-й ракетке мира из Франции Корентену Муте со счётом 5:7, 7:5, 6:7 (4:7).
Рим (м). 3-й круг
11 мая 2025, воскресенье. 14:05 МСК
Корентен Муте
К. Муте
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|5
|7 7
|
|7
|6 4
Хольгер Руне
Х. Руне
Встреча продолжалась 3 часа 44 минуты. В её рамках Руне четыре раза подал навылет, допустил восемь двойных ошибок и реализовал три брейк-пойнта из четырёх заработанных. На счету Муте четыре эйса, четыре двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 13 заработанных.
Далее Корентен Муте встретится с победителем матча Джек Дрейпер (Великобритания) — Вит Коприва (Чехия).
Турнир проходит с 7 по 18 мая. Действующим чемпионом соревнований является немец Александр Зверев.
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