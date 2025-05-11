Бьянка Андрееску обыграла Елену Рыбакину и вышла в 1/8 финала «тысячника» в Риме

Победительница US Open – 2019 канадская теннисистка Бьянка Андрееску вышла в четвёртый круг грунтового турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия). В третьем круге она обыграла 12-ю ракетку мира из Казахстана Елену Рыбакину со счётом 6:2, 6:4.

Встреча продолжалась 1 час 27 минут. В её рамках Андрееску один раз подала навылет, не допустила ни одной ошибки и реализовала три брейк-пойнта из шести заработанных. У Рыбакиной один эйс, три двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из пяти заработанных.

Далее Бьянка Андрееску встретится с победительницей матча Магдалена Френх (Польша) — Чжэн Циньвэнь (Китай).

Турнир в Риме проходит с 6 по 17 мая. Действующей чемпионкой соревнований является Ига Швёнтек из Польши.