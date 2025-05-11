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Бьянка Андрееску обыграла Елену Рыбакину и вышла в 1/8 финала «тысячника» в Риме

Бьянка Андрееску обыграла Елену Рыбакину и вышла в 1/8 финала «тысячника» в Риме
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Победительница US Open – 2019 канадская теннисистка Бьянка Андрееску вышла в четвёртый круг грунтового турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия). В третьем круге она обыграла 12-ю ракетку мира из Казахстана Елену Рыбакину со счётом 6:2, 6:4.

Рим (ж). 3-й круг
11 мая 2025, воскресенье. 16:25 МСК
Елена Рыбакина
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		4
6 		6
         
Бьянка Андрееску
Канада
Бьянка Андрееску
Б. Андрееску

Встреча продолжалась 1 час 27 минут. В её рамках Андрееску один раз подала навылет, не допустила ни одной ошибки и реализовала три брейк-пойнта из шести заработанных. У Рыбакиной один эйс, три двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из пяти заработанных.

Далее Бьянка Андрееску встретится с победительницей матча Магдалена Френх (Польша) — Чжэн Циньвэнь (Китай).

Турнир в Риме проходит с 6 по 17 мая. Действующей чемпионкой соревнований является Ига Швёнтек из Польши.

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