Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Александр Зверев вышел в 1/8 финала «Мастерса» в Риме, обыграв Гаубаса

Александр Зверев вышел в 1/8 финала «Мастерса» в Риме, обыграв Гаубаса
Комментарии

Вторая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев вышел в четвёртый круг грунтового «Мастерса» в Риме (Италия). В третьем круге он обыграл представителя Литвы Вилюса Гаубаса со счётом 6:4, 6:0.

Рим (м). 3-й круг
11 мая 2025, воскресенье. 16:25 МСК
Вилюс Гаубас
Литва
Вилюс Гаубас
В. Гаубас
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		0
6 		6
         
Александр Зверев
Германия
Александр Зверев
А. Зверев

Встреча продолжалась 1 час 25 минут. В её рамках Зверев ни разу не подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал 6 брейк-пойнтов из 12 заработанных. На счету Гаубаса ни одного эйса, ни одной двойной ошибки и два реализованных брейк-пойнта из четырёх заработанных.

Далее Александр Зверев встретится с Артюром Фисом из Франции.

Турнир в Риме проходит с 7 по 18 мая. Александр Зверев — действующий чемпион соревнований.

Календарь турнира в Риме
Сетка турнира в Риме
Материалы по теме
Хольгер Руне проиграл Корентену Муте в третьем круге «Мастерса» в Риме
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android