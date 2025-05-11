Александр Зверев вышел в 1/8 финала «Мастерса» в Риме, обыграв Гаубаса

Вторая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев вышел в четвёртый круг грунтового «Мастерса» в Риме (Италия). В третьем круге он обыграл представителя Литвы Вилюса Гаубаса со счётом 6:4, 6:0.

Встреча продолжалась 1 час 25 минут. В её рамках Зверев ни разу не подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал 6 брейк-пойнтов из 12 заработанных. На счету Гаубаса ни одного эйса, ни одной двойной ошибки и два реализованных брейк-пойнта из четырёх заработанных.

Далее Александр Зверев встретится с Артюром Фисом из Франции.

Турнир в Риме проходит с 7 по 18 мая. Александр Зверев — действующий чемпион соревнований.