Александр Зверев вышел в 1/8 финала «Мастерса» в Риме, обыграв Гаубаса
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Вторая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев вышел в четвёртый круг грунтового «Мастерса» в Риме (Италия). В третьем круге он обыграл представителя Литвы Вилюса Гаубаса со счётом 6:4, 6:0.
Рим (м). 3-й круг
11 мая 2025, воскресенье. 16:25 МСК
Вилюс Гаубас
В. Гаубас
Окончен
0 : 2
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Александр Зверев
А. Зверев
Встреча продолжалась 1 час 25 минут. В её рамках Зверев ни разу не подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал 6 брейк-пойнтов из 12 заработанных. На счету Гаубаса ни одного эйса, ни одной двойной ошибки и два реализованных брейк-пойнта из четырёх заработанных.
Далее Александр Зверев встретится с Артюром Фисом из Франции.
Турнир в Риме проходит с 7 по 18 мая. Александр Зверев — действующий чемпион соревнований.
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