Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Джек Дрейпер вышел в четвёртый круг «Мастерса» в Риме

Джек Дрейпер вышел в четвёртый круг «Мастерса» в Риме
Комментарии

Шестая ракетка мира британский теннисист Джек Дрейпер вышел в четвёртый круг грунтового «Мастерса» в Риме (Италия). В третьем круге он обыграл чеха Вита Коприву (92-й в рейтинге) со счётом 6:4, 6:3.

Рим (м). 3-й круг
11 мая 2025, воскресенье. 16:55 МСК
Джек Дрейпер
Великобритания
Джек Дрейпер
Д. Дрейпер
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		3
         
Вит Коприва
Чехия
Вит Коприва
В. Коприва

Встреча продолжалась 1 час 41 минуту. В её рамках Дрейпер три раза подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал 2 брейк-пойнта из 12 заработанных. У Копривы один эйс, пять двойных ошибок и ни одного реализованного брейк-пойнта из четырёх заработанных.

Далее Джек Дрейпер сыграет с представителем Франции Корентеном Муте. Турнир в Риме проходит с 7 по 18 мая. Действующим чемпионом соревнований является немец Александр Зверев.

Календарь турнира в Риме
Сетка турнира в Риме
Материалы по теме
Хольгер Руне проиграл Корентену Муте в третьем круге «Мастерса» в Риме
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android