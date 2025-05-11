Джек Дрейпер вышел в четвёртый круг «Мастерса» в Риме

Шестая ракетка мира британский теннисист Джек Дрейпер вышел в четвёртый круг грунтового «Мастерса» в Риме (Италия). В третьем круге он обыграл чеха Вита Коприву (92-й в рейтинге) со счётом 6:4, 6:3.

Встреча продолжалась 1 час 41 минуту. В её рамках Дрейпер три раза подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал 2 брейк-пойнта из 12 заработанных. У Копривы один эйс, пять двойных ошибок и ни одного реализованного брейк-пойнта из четырёх заработанных.

Далее Джек Дрейпер сыграет с представителем Франции Корентеном Муте. Турнир в Риме проходит с 7 по 18 мая. Действующим чемпионом соревнований является немец Александр Зверев.