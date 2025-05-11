«Реакция на то, как складывался матч». Медведев — об эмоциях в третьем круге в Риме

11-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев высказался об эмоциях в матче третьего круга на «Мастерсе» в Риме (Италия). Россиянин обыграл представителя Австралии Алексея Попырина со счётом 6:4, 6:1.
|1
|2
|3
|
|1
|
|6
— Сегодняшние ваши бурные празднования после первого выигранного сета и потом в конце матча что-то означают? Что вы такое показали?
— Нет, это просто, скажем так, реакция на то, как складывался матч. И это были эмоции от разных моментов. В первом сете я вёл 5:2, уже надо было закрывать сет, но это грунт. Я проиграл один гейм — 5:3, потом другой — 5:4, и вот он уже ведёт — 40-0. Ты уже в этот момент не веришь, что выиграешь 6:4. Кажется, будет 5:5. Ты добираешься постепенно до первого сетбола, но ты его не принял. И вот когда я выиграл на втором сетболе, то испытал, я бы сказал, облегчение. Отсюда такие эмоции. И то же самое было после завершения матча. Я всё равно чувствовал, что мне нужно прямо до конца стараться. Плюс то, что матч в 11 утра начался, а я в принципе в 11 чуть меньше люблю играть, а люблю поспать. Так что всё это вместе немножко наложилось и вот так всё эмоционально в итоге было, — сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Сальниковым.
- 11 мая 2025
-
19:11
-
19:01
-
18:49
-
18:38
-
18:13
-
17:56
-
17:48
-
17:32
-
17:12
-
16:54
-
16:45
-
16:35
-
16:31
-
16:11
-
16:07
-
15:38
-
15:28
-
14:42
-
14:23
-
14:08
-
13:48
-
13:43
-
13:38
-
13:13
-
12:19
-
12:09
-
11:50
-
11:23
-
11:03
-
10:51
-
10:37
-
09:51
-
09:40
-
09:30
-
09:27