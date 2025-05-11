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«Реакция на то, как складывался матч». Медведев — об эмоциях в третьем круге в Риме

«Реакция на то, как складывался матч». Медведев — об эмоциях в третьем круге в Риме
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11-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев высказался об эмоциях в матче третьего круга на «Мастерсе» в Риме (Италия). Россиянин обыграл представителя Австралии Алексея Попырина со счётом 6:4, 6:1.

Рим (м). 3-й круг
11 мая 2025, воскресенье. 12:10 МСК
Алексей Попырин
Австралия
Алексей Попырин
А. Попырин
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		1
6 		6
         
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

— Сегодняшние ваши бурные празднования после первого выигранного сета и потом в конце матча что-то означают? Что вы такое показали?
— Нет, это просто, скажем так, реакция на то, как складывался матч. И это были эмоции от разных моментов. В первом сете я вёл 5:2, уже надо было закрывать сет, но это грунт. Я проиграл один гейм — 5:3, потом другой — 5:4, и вот он уже ведёт — 40-0. Ты уже в этот момент не веришь, что выиграешь 6:4. Кажется, будет 5:5. Ты добираешься постепенно до первого сетбола, но ты его не принял. И вот когда я выиграл на втором сетболе, то испытал, я бы сказал, облегчение. Отсюда такие эмоции. И то же самое было после завершения матча. Я всё равно чувствовал, что мне нужно прямо до конца стараться. Плюс то, что матч в 11 утра начался, а я в принципе в 11 чуть меньше люблю играть, а люблю поспать. Так что всё это вместе немножко наложилось и вот так всё эмоционально в итоге было, — сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Сальниковым.

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