Медведев — о расписании: предпочитаю оставлять пожелания на действительно важные моменты

11-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев рассказал, могут ли игроки повлиять на своё расписание на турнирах.

— Как раз хотел спросить — вы могли в теории повлиять на расписание? Что-то попросить, передать супервайзеру какие-то свои пожелания?

— В принципе, мы пожелания всегда можем оставлять, но я предпочитаю, скажем так, оставлять пожелания на действительно важный момент — то есть если по каким-то причинам мне действительно хочется завтра сыграть в какое-то определённое время. Я могу попросить у организаторов турнира, и то не факт, что они тебя выслушают. Поэтому здесь, в Риме, я ничего не просил — как ставят, так ставят. Ничего страшного, — сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Сальниковым.