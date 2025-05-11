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Медведев — о расписании: предпочитаю оставлять пожелания на действительно важные моменты

Медведев — о расписании: предпочитаю оставлять пожелания на действительно важные моменты
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11-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев рассказал, могут ли игроки повлиять на своё расписание на турнирах.

— Как раз хотел спросить — вы могли в теории повлиять на расписание? Что-то попросить, передать супервайзеру какие-то свои пожелания?
— В принципе, мы пожелания всегда можем оставлять, но я предпочитаю, скажем так, оставлять пожелания на действительно важный момент — то есть если по каким-то причинам мне действительно хочется завтра сыграть в какое-то определённое время. Я могу попросить у организаторов турнира, и то не факт, что они тебя выслушают. Поэтому здесь, в Риме, я ничего не просил — как ставят, так ставят. Ничего страшного, — сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Сальниковым.

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«Пожелания про расписание пока не высказывал — как ставят, так ставят». Медведев — в Риме
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