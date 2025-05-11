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Даниил Медведев рассказал об ощущениях от игры на арене «Супертеннис» в Риме

Даниил Медведев рассказал об ощущениях от игры на арене «Супертеннис» в Риме
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11-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев рассказал, как ощущал себя на арене «Супертеннис», где он сыграл в третьем круге «Мастерса» в Риме (Италия) против Алексея Попырина. Матч завершился со счётом 6:4, 6:1 в пользу россиянина.

— Как вы себя ощущали на этой арене «Супертеннис» — довольно новой для стадиона «Форо Италико»?
— Честно говоря, хорошая вроде, хороший корт, отличная атмосфера. Далеко, конечно, сюда добираться — мы где-то минут пять ехали на багги. Но, в принципе, всё понравилось. Всё хорошо было, я считаю, — сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Сальниковым.

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