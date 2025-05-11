Карен Хачанов с «баранкой» разгромил Пассаро в третьем круге «Мастерса» в Риме
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24-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов вышел в четвёртый круг грунтового «Мастерса» в Риме (Италия). В третьем круге он разгромил итальянца Франческо Пассаро (101-й в рейтинге) со счётом 6:3, 6:0.
Рим (м). 3-й круг
11 мая 2025, воскресенье. 18:15 МСК
Франческо Пассаро
Ф. Пассаро
Окончен
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Карен Хачанов
К. Хачанов
Встреча продолжалась 1 час 2 минуты. В её рамках Хачанов один раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал пять брейк-пойнтов из пяти заработанных. На счету Пассаро один эйс, одна двойная ошибка и один реализованный брейк-пойнт из двух заработанных.
Далее Карен Хачанов сыграет с победителем матча Ласло Джере (Сербия) — Карлос Алькарас (Испания).
Турнир в Риме проходит с 7 по 18 мая. Александр Зверев — действующий чемпион соревнований.
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