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Карен Хачанов с «баранкой» разгромил Пассаро в третьем круге «Мастерса» в Риме

Карен Хачанов с «баранкой» разгромил Пассаро в третьем круге «Мастерса» в Риме
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24-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов вышел в четвёртый круг грунтового «Мастерса» в Риме (Италия). В третьем круге он разгромил итальянца Франческо Пассаро (101-й в рейтинге) со счётом 6:3, 6:0.

Рим (м). 3-й круг
11 мая 2025, воскресенье. 18:15 МСК
Франческо Пассаро
Италия
Франческо Пассаро
Ф. Пассаро
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		0
6 		6
         
Карен Хачанов
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов

Встреча продолжалась 1 час 2 минуты. В её рамках Хачанов один раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал пять брейк-пойнтов из пяти заработанных. На счету Пассаро один эйс, одна двойная ошибка и один реализованный брейк-пойнт из двух заработанных.

Далее Карен Хачанов сыграет с победителем матча Ласло Джере (Сербия) — Карлос Алькарас (Испания).

Турнир в Риме проходит с 7 по 18 мая. Александр Зверев — действующий чемпион соревнований.

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