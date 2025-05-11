«Били оба сильно, было прикольно». Даниил Медведев — о тренировке с Алькарасом в Риме

11-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев высказался о тренировке с третьей ракеткой мира испанцем Карлосом Алькарасом на «Мастерсе» в Риме (Италия).

— Вчера вы тренировались с Карлосом Алькарасом — у вас был такой напряжённый спарринг. Как вы вообще договорились? И что дают такие тренировки с топовыми соперниками?

— Договариваются тренеры, и там вообще вроде бы получилось так, что здесь кортов довольно мало для тренировок, как я понимаю. В определённое время ты не можешь тренироваться со своим спаррингом. И он, видимо, был в этот момент один, я был один, поэтому нас и соединили. Скорее, тут даже получается, не тренеры нас свели, а просто тут есть стойка для тренировок, и там люди записываются. Но вообще, конечно, мы классно потренировались. Сыграли потом всего четыре гейма, классно побили по мячу, и я сейчас чувствую себя в форме. Били оба сильно, было прикольно, и, конечно, всегда приятно играть с топ-игроками, что тут говорить, — сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Сальниковым.