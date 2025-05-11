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Вероника Кудерметова и Элисе Мертенс вышли в 1/4 финала «тысячника» в Риме в паре

Вероника Кудерметова и Элисе Мертенс вышли в 1/4 финала «тысячника» в Риме в паре
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Пара российской теннисистки Вероники Кудерметовой и представительницы Бельгии Элисе Мертенс вышла в четвертьфинал грунтового турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия). Во втором круге они обыграли дуэт Се Шувэй и Елены Остапенко со счётом 7:5, 6:2.

Рим — парный разряд (ж). 2-й круг
11 мая 2025, воскресенье. 18:25 МСК
Вероника Кудерметова
Россия
Вероника Кудерметова
Элисе Мертенс
Бельгия
Элисе Мертенс
В. Кудерметова Э. Мертенс
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 		6
5 		2
         
Се Шувэй
Китайский Тайбэй
Се Шувэй
Елена Остапенко
Латвия
Елена Остапенко
С. Шувэй Е. Остапенко

Встреча продолжалась 1 час 26 минут. В её рамках Кудерметова и Мертенс четыре раза подали навылет, допустили одну двойную ошибку и реализовали пять брейк-пойнтов из шести заработанных. На счету Шувэй и Остапенко ни одного эйса, шесть двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из четырёх заработанных.

За выход в полуфинал Кудерметова и Мертенс поспорят с победительницами матча Айша Мухаммад/Деми Схурс — Софья Кенин/Людмила Киченок.

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