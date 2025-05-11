Вероника Кудерметова и Элисе Мертенс вышли в 1/4 финала «тысячника» в Риме в паре

Пара российской теннисистки Вероники Кудерметовой и представительницы Бельгии Элисе Мертенс вышла в четвертьфинал грунтового турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия). Во втором круге они обыграли дуэт Се Шувэй и Елены Остапенко со счётом 7:5, 6:2.

Встреча продолжалась 1 час 26 минут. В её рамках Кудерметова и Мертенс четыре раза подали навылет, допустили одну двойную ошибку и реализовали пять брейк-пойнтов из шести заработанных. На счету Шувэй и Остапенко ни одного эйса, шесть двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из четырёх заработанных.

За выход в полуфинал Кудерметова и Мертенс поспорят с победительницами матча Айша Мухаммад/Деми Схурс — Софья Кенин/Людмила Киченок.