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«Он в форме». Даниил Медведев — о предстоящем матче против Музетти на «Мастерсе» в Риме

«Он в форме». Даниил Медведев — о предстоящем матче против Музетти на «Мастерсе» в Риме
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11-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев высказался о предстоящем матче с итальянцем Лоренцо Музетти в четвёртом круге грунтового «Мастерса» в Риме (Италия).

Рим (м). 4-й круг
13 мая 2025, вторник. 12:00 МСК
Лоренцо Музетти
Италия
Лоренцо Музетти
Л. Музетти
Не начался
1 2 3
         
         
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

— Брэндон Накашима или Лоренцо Музетти — кто-то из них будет вашим соперником по четвёртому кругу. Что про них скажете?
— С Накашимой мы играли только что в Мадриде, поэтому я знаю, как буду играть против него, и он наверняка знает, как играть против меня. Конечно, тут корт другой. Но вообще я вижу, что Музетти пока выигрывает (разговор шёл в тот момент, когда Лоренцо ещё не победил. — Прим. автора). Он в форме. Чистый грунтовик, поэтому будет интересно. Надо показать лучший теннис, чтобы постараться победить, — сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Сальниковым.

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