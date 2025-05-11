«Он в форме». Даниил Медведев — о предстоящем матче против Музетти на «Мастерсе» в Риме

11-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев высказался о предстоящем матче с итальянцем Лоренцо Музетти в четвёртом круге грунтового «Мастерса» в Риме (Италия).
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— Брэндон Накашима или Лоренцо Музетти — кто-то из них будет вашим соперником по четвёртому кругу. Что про них скажете?
— С Накашимой мы играли только что в Мадриде, поэтому я знаю, как буду играть против него, и он наверняка знает, как играть против меня. Конечно, тут корт другой. Но вообще я вижу, что Музетти пока выигрывает (разговор шёл в тот момент, когда Лоренцо ещё не победил. — Прим. автора). Он в форме. Чистый грунтовик, поэтому будет интересно. Надо показать лучший теннис, чтобы постараться победить, — сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Сальниковым.
- 11 мая 2025
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