«В какой-то степени странный матч». Хачанов — о победе над Пассаро на «Мастерсе» в Риме

24-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов прокомментировал победу над итальянцем Франческо Пассаро (101-й в рейтинге) в третьем круге грунтового «Матсерса» в Риме (Италия). Матч завершился со счётом 6:3, 6:0 в пользу россиянина.

— Карен, какие ваши впечатления от матча с Пассаро? Всё ли сработало, что планировали? Довольны ли вы, как прошёл матч с вашей стороны?

— Ну конечно, трудно быть недовольным, когда результат — выиграл 12 геймов подряд. Наверное, первый раз такое в карьере было, честно говоря. Но при этом я бы не сказал, что я прям очень идеально себя чувствовал. Во-первых, этот корт чуть-чуть отличается — другие отскоки, были блики от солнца, они очень всегда перекрывают видимость, нужно время, чтобы адаптироваться. Думаю, что в первом гейме как раз этого не хватало, он как-то вышел, может быть, больше заряженный, весь стадион за него, они под каждый мяч кричали. Как-то требовалось мне время, наверное, чтобы погрузиться и войти в матч сегодня. И потом, как только выиграл гейм, поймал, наверное, свой ритм, поймал интенсивность, поймал ритм именно игры, чувствовал, что начал наращивать свой уровень, начал наращивать темп и начал его вынуждать ошибаться. Он начал ошибаться, наверное, он занервничал, он ощущал это давление, что вдруг не может выиграть ни одного гейма. Поэтому да, в какой-то степени странный матч, потому что нечасто такое бывает, но всё, что как бы нужно было сделать, в итоге сделал, — сказал Хачанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Сальниковым.