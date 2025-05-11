Чжэн Циньвэнь вышла в четвёртый круг «тысячника» в Риме, где встретится с Андрееску

Восьмая ракетка мира китайская теннисистка Чжэн Циньвэнь вышла в четвёртый круг грунтового турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия). В третьем круге она обыграла Магдалену Френх из Польши (25-я в рейтинге) со счётом 6:3, 6:2.

Встреча продолжалась 1 час 29 минут. В её рамках Циньвэнь три раза подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из восьми заработанных. На счету Френх три эйса, одна двойная ошибка и два реализованных брейк-пойнта из четырёх заработанных.

Далее Чжэн Циньвэнь встретится с канадской теннисисткой Бьянкой Андрееску.

Турнир в Риме проходит с 6 по 17 мая. Действующей чемпионкой соревнований является Ига Швёнтек из Польши.