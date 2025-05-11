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Чжэн Циньвэнь вышла в четвёртый круг «тысячника» в Риме, где встретится с Андрееску

Чжэн Циньвэнь вышла в четвёртый круг «тысячника» в Риме, где встретится с Андрееску
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Восьмая ракетка мира китайская теннисистка Чжэн Циньвэнь вышла в четвёртый круг грунтового турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия). В третьем круге она обыграла Магдалену Френх из Польши (25-я в рейтинге) со счётом 6:3, 6:2.

Рим (ж). 3-й круг
11 мая 2025, воскресенье. 19:40 МСК
Магдалена Френх
Польша
Магдалена Френх
М. Френх
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		2
6 		6
         
Чжэн Циньвэнь
Китай
Чжэн Циньвэнь
Ч. Циньвэнь

Встреча продолжалась 1 час 29 минут. В её рамках Циньвэнь три раза подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из восьми заработанных. На счету Френх три эйса, одна двойная ошибка и два реализованных брейк-пойнта из четырёх заработанных.

Далее Чжэн Циньвэнь встретится с канадской теннисисткой Бьянкой Андрееску.

Турнир в Риме проходит с 6 по 17 мая. Действующей чемпионкой соревнований является Ига Швёнтек из Польши.

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