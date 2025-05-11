Клара Таусон вышла в 1/8 финала турнира WTA-1000 в Риме, где может сыграть с Андреевой
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23-я ракетка мира датская теннисистка Клара Таусон вышла в четвёртый круг грунтового турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия). В третьем круге она обыграла девятую ракетку мира американку Эмму Наварро со счётом 3:6, 6:0, 6:4.
Рим (ж). 3-й круг
11 мая 2025, воскресенье. 19:05 МСК
Эмма Наварро
Э. Наварро
Окончен
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Клара Таусон
К. Таусон
Встреча продолжалась 2 часа 9 минут. В её рамках Таусон два раза подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала три брейк-пойнта из девяти заработанных. На счету Наварро два эйса, три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из восьми заработанных.
Далее Клара Таусон встретится с победительницей матча Линда Носкова (Чехия) — Мирра Андреева (Россия).
Турнир в Риме проходит с 6 по 17 мая. Действующей чемпионкой соревнований является Ига Швёнтек из Польши.
Комментарии
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