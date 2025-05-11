Мирра Андреева вышла в четвёртый круг «тысячника» в Риме, обыграв Носкову

Седьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева вышла в четвёртый круг грунтового турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия). В третьем круге она обыграла 30-ю ракетку мира из Чехии Линду Носкову со счётом 6:1, 7:5.

Встреча продолжалась 1 час 23 минуты. В её рамках Андреева два раза подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из семи заработанных. На счету Носковой два эйса, пять двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из пяти заработанных.

За выход в четвертьфинал Мирра Андреева поспорит с датской спортсменкой Кларой Таусон.

Турнир в Риме проходит с 6 по 17 мая. Действующей чемпионкой соревнований является Ига Швёнтек из Польши.