Мирра Андреева прокомментировала выход в 1/8 финала «тысячника» в Риме

Седьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева прокомментировала выход в 1/8 финала на грунтовом турнире WTA-1000 в Риме (Италия). В третьем круге она обыграла Линду Носкову (6:1, 7:5).

— Вы только что стали самым молодым игроком, который вышел в 1/8 финала в Мадриде и в Риме. Вы вдохновляете так много ещё более молодых игроков и детей. Вы чувствуете давление?

— Ну, когда вы говорите мне, что я вдохновляю некоторых людей, после этого я чувствую небольшое давление. Но, честно говоря, я просто пытаюсь играть в теннис, делать то, что у меня получается лучше всего. И я просто пытаюсь бороться за каждое очко, и неважно, что происходит на корте, я просто стараюсь выкладываться по полной. Я очень польщена, и сегодня я действительно чувствовала всю поддержку на этом потрясающем корте. В прошлом году я проиграла в первом раунде, и это моя первая победа на этом корте, я очень рада выиграть сегодня. Спасибо, ребята, за поддержку, — передаёт слова Андреевой корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.