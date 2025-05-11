Мирра Андреева — самая молодая в истории, кто вышел в 1/8 финала в Мадриде и Риме

Седьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева является самой молодой в истории теннисисткой, которая смогла дойти до четвёртого круга на «тысячниках» в Мадриде и Риме (с 2009 года, когда в календаре WTA появился турнир в столице Испании).

В третьем круге она обыграла 30-ю ракетку мира из Чехии Линду Носкову со счётом 6:1, 7:5. За выход в четвертьфинал Мирра Андреева сразится с Кларой Таусон (Дания, 22), победившей Эмму Наварро (3:6, 6:0, 6:4).

Турнир в Риме проходит с 6 по 17 мая. Действующей чемпионкой соревнований является Ига Швёнтек из Польши, которая в этом году завершила выступление в третьем круге.