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Мирра Андреева — самая молодая в истории, кто вышел в 1/8 финала в Мадриде и Риме

Мирра Андреева — самая молодая в истории, кто вышел в 1/8 финала в Мадриде и Риме
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Седьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева является самой молодой в истории теннисисткой, которая смогла дойти до четвёртого круга на «тысячниках» в Мадриде и Риме (с 2009 года, когда в календаре WTA появился турнир в столице Испании).

Рим (ж). 3-й круг
11 мая 2025, воскресенье. 20:05 МСК
Линда Носкова
Чехия
Линда Носкова
Л. Носкова
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		5
6 		7
         
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева

В третьем круге она обыграла 30-ю ракетку мира из Чехии Линду Носкову со счётом 6:1, 7:5. За выход в четвертьфинал Мирра Андреева сразится с Кларой Таусон (Дания, 22), победившей Эмму Наварро (3:6, 6:0, 6:4).

Турнир в Риме проходит с 6 по 17 мая. Действующей чемпионкой соревнований является Ига Швёнтек из Польши, которая в этом году завершила выступление в третьем круге.

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