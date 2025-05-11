«Старался себя завести». Хачанов — о победе после 0:3 в первом сете в 3-м круге в Риме

24-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов высказался о 12 выигранных геймах подряд после 0:3 в первом сете в матче третьего круга на «Мастерсе» в Риме (Италия) с Франческо Пассаро.

— Как раз хотел спросить, что вы при 0:3 сделали? То есть это, получается, переход был, вы там выдохнули, какую-то там гимнастику сделали, не знаю, что-то другое.

— Ну, опять же, я старался себя именно завести, наверное, и чуть больше интенсивность поймать, то есть чтобы больше энергии было. То есть я себе говорил, наверное, что надо вот сейчас этот гейм обязательно выиграть, как-то вот войти в матч, и дальше уже всё потихоньку ты начнешь сам чувствовать. То есть самое главное, наверное, понимать свои чувства, свои эмоции в каждый момент матча. И, наверное, это и приходит и с опытом, и с тренировками, и со всем остальным. Ты начинаешь это ощущать, ты начинаешь понимать себя, что тебе нужно в какой-то момент, как завести, или нужно, наоборот, расслабиться. То есть, ну, вот эти моменты, они, наверное, очень важны, — сказал Хачанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Сальниковым.