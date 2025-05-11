Карен Хачанов — о кортах в Риме: такое ощущение, как будто ты играешь на высоте

24-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов высказался о кортах на грунтовом «Мастерсе» в Риме (Италия).

— Вы можете вот эти арены поставить в порядке каком-то — где быстрее, где медленнее? Вот та арена, на которой вы сегодня играли (Грэндстэнд), она какая?

— Если честно, там просто корт сделан по-другому. Такое ощущение, как будто ты играешь на высоте. Там скачет мяч выше, но при этом на задней линии он всегда проскальзывает. Это все говорят теннисисты здесь, что он по-своему, не знаю, или плохо сделан, или по-другому просто сделан. Я играл на Супертеннис-Арене, мне прям там понравилось. Были достаточно чистые отскоки. По сравнению с тренировочными кортами вообще ничего даже близко не стоит. На центральном корте не играл ещё, на Пьетранджели тоже в этом году не играл. То есть, если честно, я здесь тренировался на паре разных кортах, в остальное время занимался оффсайт, и вот играл матчи, поэтому на других кортах пока не было возможности попробовать, — сказал Хачанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Сальниковым.