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«Это следующий челлендж». Хачанов — о возможных соперниках в матче 1/8 финала в Риме

«Это следующий челлендж». Хачанов — о возможных соперниках в матче 1/8 финала в Риме
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24-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов высказался о предстоящем матче четвёртого круга на «Мастерсе» в Риме (Италия), где он встретится с сербом Ласло Джере или испанцем Карлосом Алькарасом.

— Следующий соперник пока неизвестен. Расскажите тогда про каждого — и Ласло Джере, и Карлоса Алькараса.
— С Ласло играли несколько раз, опять же, на грунте тоже, по-моему, если не ошибаюсь. Тяжёлые матчи, он любит грунт, он такой грунтовик, у него справа тяжёлый спин, слева достаточно плоский удар. Хороший такой боец, поэтому другого рода игра с ним будет. А, опять же, у Карлоса Алькараса, можно так сказать, у него всё есть. Это топ-топ-игрок — микст Надаля и Джоковича, это ощущается, когда он играет. Но опять же, когда он именно в фокусе, в игре и в форме, очень тяжело играть с ним. По факту у него есть всё. Но надо будет смотреть, что я могу предпринять, что от себя могу сделать, как его поставить в тяжёлую ситуацию. Опять же, вопрос в игре, вопрос в уровне, вопрос в интенсивности также, чтобы держать эту интенсивность, держать эту концентрацию и фокус на протяжении всего матча, чтобы обыгрывать такого игрока. Это следующий такой челлендж, следующая задача, на которую сейчас буду готовиться, и посмотрим, что из этого выльется, — сказал Хачанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Сальниковым.

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