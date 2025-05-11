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Карлос Алькарас вышел в 1/8 финала «Мастерса» в Риме, где встретится с Хачановым

Карлос Алькарас вышел в 1/8 финала «Мастерса» в Риме, где встретится с Хачановым
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Третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас вышел в четвёртый круг грунтового «Мастерса» в Риме (Италия). В третьем круге он обыграл серба Ласло Джере со счётом 7:6 (7:2), 6:2.

Рим (м). 3-й круг
11 мая 2025, воскресенье. 21:55 МСК
Ласло Джере
Сербия
Ласло Джере
Л. Джере
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 2 		2
7 7 		6
         
Карлос Алькарас
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

Встреча продолжалась 1 час 43 минуты. В её рамках Алькарас один раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из девяти заработанных. На счету Джере один эйс, три двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из четырёх заработанных.

Далее Карлос Алькарас встретится с российским теннисистом Кареном Хачановым.

Турнир в Риме проходит с 7 по 18 мая. Действующим чемпионом соревнований является немец Александр Зверев.

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