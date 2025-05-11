Карлос Алькарас вышел в 1/8 финала «Мастерса» в Риме, где встретится с Хачановым

Третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас вышел в четвёртый круг грунтового «Мастерса» в Риме (Италия). В третьем круге он обыграл серба Ласло Джере со счётом 7:6 (7:2), 6:2.

Встреча продолжалась 1 час 43 минуты. В её рамках Алькарас один раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из девяти заработанных. На счету Джере один эйс, три двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из четырёх заработанных.

Далее Карлос Алькарас встретится с российским теннисистом Кареном Хачановым.

Турнир в Риме проходит с 7 по 18 мая. Действующим чемпионом соревнований является немец Александр Зверев.