Карен Хачанов: большие турниры классно, когда ты можешь проходить по несколько кругов

24-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов высказался о двухнедельном формате «Мастерсов». На турнире в Риме Карен вышел в 1/8 финала.

— Вторая неделя на турнире, который из семи кругов, ну, по сути, почти как «Шлем», да? Что это значит для вас? Что за рубеж такой?

— Я бы сказал, что просто «Мастерс». Сейчас все они из двух недель проходят, так же как «Шлем», в какой-то степени, поэтому я бы вообще не выделял это как-то, мы имеем то, что имеем, надо готовиться, настраиваться. Считаю, что гораздо лучше «Мастерсы», чтобы были, например, как Монте-Карло или Париж, восемь дней. У нас они 10−11 дней проходят, просто имеем такую ситуацию, надо к этому быть готовым, и просто настраиваюсь на следующий матч, не то что рубеж, не сравниваю это со «Шлемом». Четвёртый круг, сетка больше стала, раньше был бы четвертьфинал, какая разница. Просто вопрос чисто в том, какая форма, как ты набираешь форму. Не раз говорил, что мне сейчас как раз нужно больше таких турниров, чтобы сделать эту серию, чтобы сделать этот прорыв, чтобы поймать данный ритм. Форма набирается из таких матчей подряд. Когда ты играешь один-два хороших матча, вроде бы вошёл, а вроде бы не прочувствовал до конца. Потом опять у тебя 10 дней тренировок. Как раз вот это большие турниры классно, когда ты можешь проходить по несколько кругов. Я имею в виду, чтобы именно держать этот ритм, ловить его и переходить в следующий турнир», — сказал Хачанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Сальниковым.