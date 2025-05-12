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Турнир WTA-1000 в Риме, 2025 год: результаты матчей 11 мая

В воскресенье, 11 мая, в Риме (Италия) состоялся очередной игровой день на турнире категории WTA-1000. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами наиболее заметных матчей третьего круга.

Теннис. WTA-1000, Рим (Италия). Третий круг. Результаты 11 мая:

Арина Соболенко (Беларусь) — Софья Кенин (США) — 3:6, 6:3, 6:3.

Лейла Фернандес (Канада) — Марта Костюк (Украина) — 4:6, 2:6.

Эмма Радукану (Великобритания) — Вероника Кудерметова (Россия) — 5:7, 6:0, 6:1.

Кори Гауфф (США) — Магда Линетт (Польша) — 7:5, 6:3.

Елена Рыбакина (Казахстан) — Бьянка Андрееску (Канада) — 2:6, 4:6.

Эмма Наварро (США) — Клара Таусон (Дания) — 6:3, 0:6, 4:6.

Магдалена Френх (Польша) — Чжэн Циньвэнь (Китай) — 3:6, 2:6.

Линда Носкова (Чехия) — Мирра Андреева (Россия) — 1:6, 5:7.