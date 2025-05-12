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«Мастерс» в Риме, 2025 год: результаты матчей 11 мая

В воскресенье, 11 мая, в Риме (Италия) состоялся очередной игровой день на турнире категории ATP-1000. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей третьего круга.

Теннис. «Мастерс», Рим (Италия). Третий круг. Результаты 11 мая:

Артюр Фис (Франция) — Стефанос Циципас (Греция) — 2:6, 6:4, 6:2.

Алексей Попырин (Австралия) — Даниил Медведев (Россия) — 4:6, 1:6.

Лоренцо Музетти (Италия) — Брэндон Накашима (США) — 6:4, 6:3.

Корентен Муте (Франция) — Хольгер Руне (Дания) — 7:5, 5:7, 7:6 (7:4).

Джек Дрейпер (Великобритания) — Вит Коприва (Чехия) — 6:4, 6:3.

Вилюс Гаубас (Литва) — Александр Зверев (Германия) — 4:6, 0:6.

Франческо Пассаро (Италия) — Карен Хачанов (Россия) — 3:6, 0:6.

Ласло Джере (Сербия) — Карлос Алькарас (Испания) — 6:7 (2:7), 2:6.