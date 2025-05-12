Андреева — о матче с Носковой в Риме: была одна цель — я старалась её придерживаться

Седьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева рассказала, как чувствовала себя во время матча на центральном корте на турнире WTA-1000 в Риме (Италия).

— Мирра, как вы себя чувствовали во время вечернего матча на центральном корте? Были совсем другие условия, чем в предыдущем раунде.

— Да, условия другие по сравнению с первым матчем. Условия, как по мне, были чуть-чуть побыстрее, и, мне кажется, ей, наверное, было чуть-чуть повыгоднее играть вечером. Но я всё равно рада, что меня поставили на центральный корт. Рада, что у меня появилась возможность сыграть на одном из больших кортов, поэтому я просто выходила на матч с целью делать всё, что я могу, бороться за каждый мяч и пытаться играть агрессивно, строить розыгрыш под себя. У меня была одна цель — я старалась её придерживаться до конца матча.

— Брейк соперницы во втором сете чем объясните?

— Да, она брейканула меня, по-моему, всего один раз, но этого было достаточно, чтобы она прямо с хорошим запасом вырвалась вперёд. Но такое бывает. Конечно, я была бы, наверное, более грустная, если бы она брейканула меня побольше раз, но она взяла только одну мою подачу, такое бывает. Там ещё розыгрыш такой был, гейм был долгий на «больше-меньше» постоянно, поэтому просто так сложилось. Потом я просто пыталась фокусироваться, чтобы брейкануть её обратно и сравнять счёт, — сказала Андреева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Сальниковым.