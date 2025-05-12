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«Знаю, чего от неё ждать». Андреева — о предстоящем матче с Таусон на «тысячнике» в Риме

«Знаю, чего от неё ждать». Андреева — о предстоящем матче с Таусон на «тысячнике» в Риме
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Седьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева высказалась о предстоящей встрече с 23-й ракеткой мира датчанкой Кларой Таусон в четвёртом круге турнира WTA-1000 в Риме (Италия).

Рим (ж). 4-й круг
12 мая 2025, понедельник. 16:30 МСК
Клара Таусон
Дания
Клара Таусон
К. Таусон
Не начался
1 2 3
         
         
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева

— Следующая соперница у вас будет Клара Таусон. Что про неё скажете? Она тоже из довольно молодого поколения.
— Да, я с ней уже два раза играла на харде в этом году — в Дубае и в Индиан-Уэллсе. Конечно, здесь условия совершенно другие. Мы с Дианой играли против них обеих с Линдой как раз пару вчера, поэтому я примерно её знаю. По паре, конечно, сложно сказать, но я уже понимаю, в каком примерно ритме она будет играть, и тоже знаю, чего от неё ждать. Посмотрим. Завтра я играю на красивом корте (Пьетранджели. — Прим. «Чемпионата»). Мне кажется, на одном из самых красивых здесь, на этом турнире, поэтому матч, я думаю, 100% будет очень интересный, — сказала Андреева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Сальниковым.

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