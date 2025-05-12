«Знаю, чего от неё ждать». Андреева — о предстоящем матче с Таусон на «тысячнике» в Риме

Седьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева высказалась о предстоящей встрече с 23-й ракеткой мира датчанкой Кларой Таусон в четвёртом круге турнира WTA-1000 в Риме (Италия).
|1
|2
|3
|
|
— Следующая соперница у вас будет Клара Таусон. Что про неё скажете? Она тоже из довольно молодого поколения.
— Да, я с ней уже два раза играла на харде в этом году — в Дубае и в Индиан-Уэллсе. Конечно, здесь условия совершенно другие. Мы с Дианой играли против них обеих с Линдой как раз пару вчера, поэтому я примерно её знаю. По паре, конечно, сложно сказать, но я уже понимаю, в каком примерно ритме она будет играть, и тоже знаю, чего от неё ждать. Посмотрим. Завтра я играю на красивом корте (Пьетранджели. — Прим. «Чемпионата»). Мне кажется, на одном из самых красивых здесь, на этом турнире, поэтому матч, я думаю, 100% будет очень интересный, — сказала Андреева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Сальниковым.
- 12 мая 2025
-
00:55
-
00:39
-
00:11
-
00:05
- 11 мая 2025
-
23:58
-
23:43
-
23:12
-
23:06
-
22:59
-
22:37
-
22:28
-
22:22
-
21:31
-
21:21
-
21:14
-
21:08
-
20:15
-
19:54
-
19:38
-
19:23
-
19:11
-
19:01
-
18:49
-
18:38
-
18:13
-
17:56
-
17:48
-
17:32
-
17:12
-
16:54
-
16:45
-
16:35
-
16:31
-
16:11
-
16:07