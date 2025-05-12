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Мирра Андреева рассказала, насколько хорошо она знакома с Карлосом Алькарасом

Мирра Андреева рассказала, насколько хорошо она знакома с Карлосом Алькарасом
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Седьмая ракетка рейтинга российская теннисистка Мирра Андреева ответила на вопрос о том, как хорошо она знает третью ракетку мира испанца Карлоса Алькараса, после победы на WTA-1000 в Риме над чешской спортсменкой Линдой Носковой (6:1, 7:5).

Рим (ж). 3-й круг
11 мая 2025, воскресенье. 20:05 МСК
Линда Носкова
Чехия
Линда Носкова
Л. Носкова
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		5
6 		7
         
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева

— Камера показала, как вы отдыхаете после матча, а Карлос в это же время разминается, и создаётся впечатление, что вы вместе немного посмеялись. Вы хорошо его знаете?
— Не совсем. Я должна поблагодарить Кончиту за то, что я смогла сказать пару слов по-испански, и мы просто обменялись приятными словами. Он поздравил меня, а затем я просто пожелала ему удачи. Вот и всё. Может быть, в будущем я смогу сказать больше, но сейчас так, — передаёт слова Андреевой корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.

Напомним, в четвёртом круге Андреева сыграет с Кларой Таусон. Встреча пройдёт 12 мая, начало запланировано на 16:30 мск.

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