Мирра Андреева рассказала, насколько хорошо она знакома с Карлосом Алькарасом

Седьмая ракетка рейтинга российская теннисистка Мирра Андреева ответила на вопрос о том, как хорошо она знает третью ракетку мира испанца Карлоса Алькараса, после победы на WTA-1000 в Риме над чешской спортсменкой Линдой Носковой (6:1, 7:5).

— Камера показала, как вы отдыхаете после матча, а Карлос в это же время разминается, и создаётся впечатление, что вы вместе немного посмеялись. Вы хорошо его знаете?

— Не совсем. Я должна поблагодарить Кончиту за то, что я смогла сказать пару слов по-испански, и мы просто обменялись приятными словами. Он поздравил меня, а затем я просто пожелала ему удачи. Вот и всё. Может быть, в будущем я смогу сказать больше, но сейчас так, — передаёт слова Андреевой корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.

Напомним, в четвёртом круге Андреева сыграет с Кларой Таусон. Встреча пройдёт 12 мая, начало запланировано на 16:30 мск.