Турнир WTA-1000 в Риме, 2025 год: расписание матчей 12 мая
Сегодня, 12 мая, в Риме (Италия) состоится очередной игровой день на турнире категории WTA-1000. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей четвёртого круга.
Теннис. WTA-1000, Рим (Италия). Четвёртый круг. Расписание на 12 мая (время — мск):
- 12:00. Питон Стирнс (США) — Наоми Осака (Япония).
- 13:30. Жасмин Паолини (Италия) — Елена Остапенко (Латвия).
- 13:30. Диана Шнайдер (Россия) — Элисе Мертенс (Бельгия).
- 15:00. Элина Свитолина (Украина) — Даниэль Коллинз (США).
- 16:00. Кори Гауфф (США) — Эмма Радукану (Великобритания).
- 16:30. Клара Таусон (Дания) — Мирра Андреева (Россия).
- 19:00. Бьянка Андрееску (Канада) — Чжэн Циньвэнь (Китай).
- 21:30. Арина Соболенко (Беларусь) — Марта Костюк (Украина).
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