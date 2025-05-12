Турнир WTA-1000 в Риме, 2025 год: расписание матчей 12 мая

Сегодня, 12 мая, в Риме (Италия) состоится очередной игровой день на турнире категории WTA-1000. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей четвёртого круга.

Теннис. WTA-1000, Рим (Италия). Четвёртый круг. Расписание на 12 мая (время — мск):