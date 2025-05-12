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Турнир WTA-1000 в Риме, 2025 год: расписание матчей 12 мая

Турнир WTA-1000 в Риме, 2025 год: расписание матчей 12 мая
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Сегодня, 12 мая, в Риме (Италия) состоится очередной игровой день на турнире категории WTA-1000. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей четвёртого круга.

Теннис. WTA-1000, Рим (Италия). Четвёртый круг. Расписание на 12 мая (время — мск):

  • 12:00. Питон Стирнс (США) — Наоми Осака (Япония).
  • 13:30. Жасмин Паолини (Италия) — Елена Остапенко (Латвия).
  • 13:30. Диана Шнайдер (Россия) — Элисе Мертенс (Бельгия).
  • 15:00. Элина Свитолина (Украина) — Даниэль Коллинз (США).
  • 16:00. Кори Гауфф (США) — Эмма Радукану (Великобритания).
  • 16:30. Клара Таусон (Дания) — Мирра Андреева (Россия).
  • 19:00. Бьянка Андрееску (Канада) — Чжэн Циньвэнь (Китай).
  • 21:30. Арина Соболенко (Беларусь) — Марта Костюк (Украина).
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