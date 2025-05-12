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Мирра Андреева — о расписании: я не очень конфликтный человек в этом плане

Мирра Андреева — о расписании: я не очень конфликтный человек в этом плане
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Седьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева высказалась о расписании на «тысячнике» в Риме (Италия).

— То, что в понедельник склеиваются две половины сетки и завтра вы уже второй день подряд будете играть, как к этому относитесь?
— Да, я играю четвёртым запуском. В целом я не очень такой конфликтный человек в этом плане, то есть раз меня поставили… Если бы меня поставили первым запуском, я бы, наверное, пошла и что-нибудь им сказала. А так будет время отдохнуть, восстановиться. Не знаю, мне как-то всё равно… Какая-то половина сетки в любом случае должна была бы играть два дня подряд. Так на таких больших турнирах и происходит. В Мадриде я не играла два дня подряд, здесь играю. Так что мы как-то так чередуемся, — сказала Андреева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Сальниковым.

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