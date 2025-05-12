«Мастерс» в Риме, 2025 год: расписание матчей 12 мая
Сегодня, 12 мая, в Риме (Италия) состоится очередной игровой день на турнире категории ATP-1000. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей третьего круга.
Теннис. «Мастерс», Рим (Италия). Третий круг. Расписание на 12 мая (время — мск):
- 12:00. Томми Пол (США) – Томаш Махач (Чехия).
- 12:00. Уго Дельен (Боливия) – Алекс де Минор (Австралия).
- 13:30. Якуб Меншик (Чехия) – Фабиан Марожан (Венгрия).
- 13:30. Маркос Гирон (США) – Хуберт Хуркач (Польша).
- 15:00. Франсиско Серундоло (Аргентина) – Себастьян Офнер (Австрия).
- 16:00. Янник Синнер (Италия) – Йеспер де Йонг (Нидерланды).
- 17:30. Хауме Мунар (Испания) – Себастьян Корда (США).
- 20:00. Маттео Берреттини (Италия) – Каспер Рууд (Норвегия).
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