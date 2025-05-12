Мария Шарапова поделилась фотографией сына и поздравила всех с Днём матери

Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира россиянка Мария Шарапова опубликовала пост, посвящённый Дню матери 12 мая. В 2022 году теннисистка впервые стала мамой, она родила сына Тео.

На опубликованном снимке Тео держит большой букет цветов.

Фото: Из личного архива Шараповой

«Этот маленький карапуз дарит мне столько радости. С материнством приходят уроки ответственности, дисциплины и большого терпения. Я бы не хотела, чтобы было по-другому. С Днём матери всех прекрасных мам и женщин, которые ежедневно ухаживают за детьми. Этот праздник также и ваш», — написала Шарапова на личной странице в социальных сетях.