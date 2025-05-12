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Носкова получила негативные сообщения о покойной матери после поражения от Мирры Андреевой

Носкова получила негативные сообщения о покойной матери после поражения от Мирры Андреевой
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30-я ракетка мира чешская теннисистка Линда Носкова опубликовала сообщение на личной странице в социальных сетях, в котором обратилась к людям, пишущим ей негативные комментарии после поражения от седьмой ракетки мира россиянки Мирры Андреевой в третьем круге «тысячника» в Риме (Италия). Чешка проиграла со счётом 1:6, 5:7.

Рим (ж). 3-й круг
11 мая 2025, воскресенье. 20:05 МСК
Линда Носкова
Чехия
Линда Носкова
Л. Носкова
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		5
6 		7
         
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева

«Всем, кто упомянул мою маму после моего поражения, особенно в этот День матери: я искренне надеюсь, что однажды найдёте сострадание в своём сердце», — написала Носкова.

Мать 20-летней Линды Носковой ушла из жизни летом 2024 года. На протяжении долгого времени она боролась с болезнью.

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