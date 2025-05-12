Корентен Муте прокомментировал свою первую победу в карьере над игроком из топ-10 рейтинга

83-я ракетка мира француз Корентен Муте рассказал о своих ощущениях после первой победы над игроком из топ-10 рейтинга АТР в карьере, которую он одержал в третьем круге турнира серии «Мастерс» в Риме над датчанином Хольгером Руне (10-й номер рейтинга) со счётом 7:5, 5:7, 7:6 (7:4).

«Я думаю, это хороший знак, когда побеждаешь игрока такого уровня. Но это всего лишь одна победа, турнир продолжается. Нельзя останавливаться на этом. Нужно сохранять трезвую голову и продолжать работать. Победа над одним из 10 лучших игроков мира — это хороший результат. Это показывает, что правильный подход окупается. Я рад за себя и свою команду», – приводит слова Муте L’equipe.

В четвёртом круге турнира в Риме Корентен Муте сыграет с британцем Джеком Дрейпером.