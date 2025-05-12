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Корентен Муте прокомментировал свою первую победу в карьере над игроком из топ-10 рейтинга

Корентен Муте прокомментировал свою первую победу в карьере над игроком из топ-10 рейтинга
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83-я ракетка мира француз Корентен Муте рассказал о своих ощущениях после первой победы над игроком из топ-10 рейтинга АТР в карьере, которую он одержал в третьем круге турнира серии «Мастерс» в Риме над датчанином Хольгером Руне (10-й номер рейтинга) со счётом 7:5, 5:7, 7:6 (7:4).

Рим (м). 3-й круг
11 мая 2025, воскресенье. 14:05 МСК
Корентен Муте
Франция
Корентен Муте
К. Муте
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
7 		5 7 7
5 		7 6 4
         
Хольгер Руне
Дания
Хольгер Руне
Х. Руне

«Я думаю, это хороший знак, когда побеждаешь игрока такого уровня. Но это всего лишь одна победа, турнир продолжается. Нельзя останавливаться на этом. Нужно сохранять трезвую голову и продолжать работать. Победа над одним из 10 лучших игроков мира — это хороший результат. Это показывает, что правильный подход окупается. Я рад за себя и свою команду», – приводит слова Муте L’equipe.

В четвёртом круге турнира в Риме Корентен Муте сыграет с британцем Джеком Дрейпером.

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