Диана Шнайдер — Элисе Мертенс: онлайн-трансляция матча четвёртого круга «тысячника» в Риме
Поделиться
Сегодня, 12 мая, состоится матч четвёртого круга на грунтовом турнире категории WTA-1000 в Риме (Италия), где встретятся 11-я ракетка мира россиянка Диана Шнайдер и 24-й номер мирового рейтинга из Бельгии Элисе Мертенс. Матч начнётся не ранее 13:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Рим (ж). 4-й круг
12 мая 2025, понедельник. 13:30 МСК
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер
Не начался
|1
|2
|3
|
|
Элисе Мертенс
Э. Мертенс
Счёт личных встреч — 2-0 в пользу Мертенс. Она выиграла на харде в первом круге Монтеррея-2023 (6:0, 6:4) и на грунте во втором раунде Штутгарта-2025 (6:2, 7:6).
Турнир в Риме проходит с 6 по 17 мая. Действующей чемпионкой соревнований является польская теннисистка Ига Швёнтек, которая в этом году проиграла Даниэль Коллинз в третьем круге (1:6, 5:7).
Материалы по теме
Комментарии
- 12 мая 2025
-
12:07
-
11:53
-
11:51
-
11:38
-
11:16
-
11:07
-
11:01
-
10:45
-
10:44
-
10:35
-
10:31
-
10:00
-
09:39
-
09:25
-
09:20
-
09:13
-
08:30
-
01:32
-
00:55
-
00:39
-
00:11
-
00:05
- 11 мая 2025
-
23:58
-
23:43
-
23:12
-
23:06
-
22:59
-
22:37
-
22:28
-
22:22
-
21:31
-
21:21
-
21:14
-
21:08
-
20:15