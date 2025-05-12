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Диана Шнайдер — Элисе Мертенс: онлайн-трансляция матча четвёртого круга «тысячника» в Риме

Диана Шнайдер — Элисе Мертенс: онлайн-трансляция матча четвёртого круга «тысячника» в Риме
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Сегодня, 12 мая, состоится матч четвёртого круга на грунтовом турнире категории WTA-1000 в Риме (Италия), где встретятся 11-я ракетка мира россиянка Диана Шнайдер и 24-й номер мирового рейтинга из Бельгии Элисе Мертенс. Матч начнётся не ранее 13:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Рим (ж). 4-й круг
12 мая 2025, понедельник. 13:30 МСК
Диана Шнайдер
Россия
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер
Не начался
1 2 3
         
         
Элисе Мертенс
Бельгия
Элисе Мертенс
Э. Мертенс

Счёт личных встреч — 2-0 в пользу Мертенс. Она выиграла на харде в первом круге Монтеррея-2023 (6:0, 6:4) и на грунте во втором раунде Штутгарта-2025 (6:2, 7:6).

Турнир в Риме проходит с 6 по 17 мая. Действующей чемпионкой соревнований является польская теннисистка Ига Швёнтек, которая в этом году проиграла Даниэль Коллинз в третьем круге (1:6, 5:7).

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