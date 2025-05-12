«Не на том уровне». Руне — о своей физической форме на турнире в Риме

10-я ракетка мира датчанин Хольгер Руне поделился своими ощущениями после проигранного матча третьего круга турнира серии «Мастерс» в Риме, в котором он уступил французу Корентену Муте со счётом 5:7, 7:5, 6:7 (4:7).
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«Это был очень длинный матч с самого начала и до конца, с затяжными розыгрышами и большими объёмами движения. Так что моя физическая форма определённо была протестирована. Она пока не совсем на том уровне, на котором я хочу, но у меня есть немного времени, чтобы поработать над этим до «Ролан Гаррос», и я с нетерпением этого жду.
Я чувствовал, что двигался медленнее, чем обычно. Первый матч у меня тоже был затяжной, так что, возможно, в ногах ещё оставалась усталость. Но точно понимаю, что могу быть активнее на ногах во время игры — это сделает всё проще для меня самого», – приводит слова Руне датский канал TV 2 Sport.
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