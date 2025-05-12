«+1 собака». Анна Калинская поделилась фото с новым питомцем

28-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская опубликовала фотографию на личной странице в социальных сетях с новой собакой. У спортсменки есть ещё две собаки — шпиц Кобе и такса Белла.

«И просто так, +1 собака», — подписала снимок Калинская.

Фото: Из личного архива Калинской

На проходящем в эти дни грунтовом турнире категории WTA-1000 в Риме (Италия) Калинская потерпела поражение на стадии второго круга от американки Питон Стирнс. Лучшим результатом Анны в нынешнем сезоне является выход в полуфинал на соревнованиях WTA-250 в Сингапуре.

Калинская выиграла титул в парном разряде на «тысячнике» в Мадриде (Испания) в дуэте с румынкой Сораной Кырстей.