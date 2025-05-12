Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«+1 собака». Анна Калинская поделилась фото с новым питомцем

«+1 собака». Анна Калинская поделилась фото с новым питомцем
Комментарии

28-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская опубликовала фотографию на личной странице в социальных сетях с новой собакой. У спортсменки есть ещё две собаки — шпиц Кобе и такса Белла.

«И просто так, +1 собака», — подписала снимок Калинская.

Фото: Из личного архива Калинской

На проходящем в эти дни грунтовом турнире категории WTA-1000 в Риме (Италия) Калинская потерпела поражение на стадии второго круга от американки Питон Стирнс. Лучшим результатом Анны в нынешнем сезоне является выход в полуфинал на соревнованиях WTA-250 в Сингапуре.

Калинская выиграла титул в парном разряде на «тысячнике» в Мадриде (Испания) в дуэте с румынкой Сораной Кырстей.

Материалы по теме
Носкова получила негативные сообщения о покойной матери после поражения от Мирры Андреевой
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android