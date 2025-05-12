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Зверев: странно, что происходит с мячами в Риме. Намного медленнее, чем на других турнирах

Зверев: странно, что происходит с мячами в Риме. Намного медленнее, чем на других турнирах
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Вторая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев раскритиковал состояние мячей на грунтовом «Мастерсе» в Риме (Италия).

«Очень странно, что происходит с мячами, потому что они намного медленнее, чем на прошлых турнирах. Не знаю, что с ними сделали. Мы отыграли весь грунтовый тур мячами Dunlop. Они мне показались быстрыми в Монте-Карло, Мюнхене и Мадриде, но здесь…

Они могут говорить мне, что хотят, но это не то же самое. Я использую струны с натяжением на 3 кг меньше, чем на остальных турнирах. Я не знаю. Нас пытаются убедить в том, что это тот же мяч, но это не так», — приводит слова Зверева Punto de Break.

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