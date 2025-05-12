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Эверт — о Джоковиче: удивлюсь, если он выиграет ещё один «Большой шлем»

Эверт — о Джоковиче: удивлюсь, если он выиграет ещё один «Большой шлем»
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18-кратная победительница турниров «Большого шлема» американка Крис Эверт высказала своё мнение о том, сможет ли Новак Джокович завоевать 25-й чемпионский титул на турнирах «Большого шлема».

«Я бы никогда не стала его недооценивать, но, скажем так, я удивлюсь, если он выиграет ещё один турнир «Большого шлема». Я бы никогда не сказала, что он не сможет выиграть, просто я бы удивилась. Но нужно отдать ему должное — этот парень выиграл всё и больше, чем кто-либо. Я видела, как он потрясающе играет на траве, он столько раз выигрывал Уимблдон, поэтому я не могу сказать: «Нет, он больше никогда не победит». Не думаю, что это будет «Ролан Гаррос», но его нельзя списывать со счетов», – приводит слова Эверт Forbes.

В текущем грунтовом сезоне Джокович не одержал ни одной победы на турнирах. Он принимал участие в «Мастерсах» в Монте-Карло и Мадриде, где уступил в матчах второго круга Алехандро Табило (3:6, 4:6) и Маттео Арнальди (3:6, 4:6) соответственно. Также серб снялся с проходящего с 7 по 18 мая «Мастерса» в Риме.

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