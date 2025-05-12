Зверев — о Джоковиче: зависит от того, есть ли у него решимость выкладываться на полную

Вторая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев высказал мнение относительно уровня игры 24-кратного победителя турниров «Большого шлема» серба Новака Джоковича.

«Никто не может всегда играть на своём максимальном уровне. Я по-прежнему считаю, что он снова найдёт свою игру и останется одним из лучших в мире. Нет никаких сомнений в его соревновательных качествах. Думаю, сейчас всё зависит от того, есть ли у него необходимая решимость продолжать выкладываться на полную, чтобы вернуться к своему привычному уровню. Его теннис превосходит остальных, но ключ — в ответе на этот вопрос. И только он сам может его дать», — приводит слова Зверева Punto de Break.