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Зверев — о Джоковиче: зависит от того, есть ли у него решимость выкладываться на полную

Зверев — о Джоковиче: зависит от того, есть ли у него решимость выкладываться на полную
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Вторая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев высказал мнение относительно уровня игры 24-кратного победителя турниров «Большого шлема» серба Новака Джоковича.

«Никто не может всегда играть на своём максимальном уровне. Я по-прежнему считаю, что он снова найдёт свою игру и останется одним из лучших в мире. Нет никаких сомнений в его соревновательных качествах. Думаю, сейчас всё зависит от того, есть ли у него необходимая решимость продолжать выкладываться на полную, чтобы вернуться к своему привычному уровню. Его теннис превосходит остальных, но ключ — в ответе на этот вопрос. И только он сам может его дать», — приводит слова Зверева Punto de Break.

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