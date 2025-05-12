«Это мой последний год в одиночке». Эррани — о завершении карьеры

117-я ракетка мира итальянка Сара Эррани призналась, что «Ролан Гаррос» – 2025 может стать последним турниром, в котором она сыграет в одиночном разряде.

«Это мой последний год в одиночке, и Париж, скорее всего, станет моим последним одиночным турниром. Я не знаю, буду ли играть в следующем году — всё будет зависеть от моего прогресса в парной игре», – сказала Эррани на пресс-конференции турнира в Риме.

Эррани — одна из сильнейших теннисисток в истории Италии. Её главное достижение в одиночной карьере — финал «Ролан Гаррос» в 2012 году, где она уступила россиянке Марии Шараповой со счётом 3:6, 2:6. За карьеру она завоевала девять титулов в одиночке и поднималась на пятое место в мировом рейтинге в 2013 году.