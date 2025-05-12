Лоренцо Музетти высказался о возможности сыграть в финале турнира в Риме с Синнером

Девятая ракетка мира итальянец Лоренцо Музетти ответил на вопрос, как он отнесётся к встрече с первой ракеткой мира Янником Синнером в финале «Мастерса» в Риме, если оба теннисиста смогут дойти до этой стадии турнира.

«Об этом мечтает вся Италия — особенно учитывая тот момент, в котором мы находимся, и результаты, которых добиваемся в последнее время. Этот турнир точно заслуживает такого финала. Но я не знаю, будем ли именно мы с Янником в решающем матче. Не знаю также, победит ли итальянец в этом розыгрыше, но уверен: совсем скоро один из итальянцев обязательно добьётся успеха на этом турнире», – сказал Музетти на пресс-конференции после матча третьего круга.

В четвёртом круге турнира в Риме Музетти сыграет с россиянином Даниилом Медведевым.