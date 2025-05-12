Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Лоренцо Музетти высказался о возможности сыграть в финале турнира в Риме с Синнером

Лоренцо Музетти высказался о возможности сыграть в финале турнира в Риме с Синнером
Аудио-версия:
Комментарии

Девятая ракетка мира итальянец Лоренцо Музетти ответил на вопрос, как он отнесётся к встрече с первой ракеткой мира Янником Синнером в финале «Мастерса» в Риме, если оба теннисиста смогут дойти до этой стадии турнира.

«Об этом мечтает вся Италия — особенно учитывая тот момент, в котором мы находимся, и результаты, которых добиваемся в последнее время. Этот турнир точно заслуживает такого финала. Но я не знаю, будем ли именно мы с Янником в решающем матче. Не знаю также, победит ли итальянец в этом розыгрыше, но уверен: совсем скоро один из итальянцев обязательно добьётся успеха на этом турнире», – сказал Музетти на пресс-конференции после матча третьего круга.

В четвёртом круге турнира в Риме Музетти сыграет с россиянином Даниилом Медведевым.

Сетка турнира в Риме
Календарь турнира в Риме
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android