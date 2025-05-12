Прошла жеребьёвка финального раунда Кубка Билли Джин Кинг — 2025. Казахстан сыграет с США

Стала известна сетка финального раунда Кубка Билли Джин Кинг — 2025. Розыгрыш командного турнира пройдёт с 16 по 21 сентября в китайском Шэньчжэне.

В четвертьфинале действующие чемпионки итальянки сыграют со сборной Китая, Испания встретится с Украиной. Команда Казахстана сразится с США, а Великобритания — с Японией.

Фото: Соцсети КБДК

Все встречи пройдут в рамках трёхматчевого противостояния. Теннисистки проведут два матча в одиночном разряде и один — в парном.

Победительницами турнира 2024 года стали теннисистки из Италии, выигравшие Кубок впервые за 11 лет. В финальном матче они обыграли команду Словакии со счётом 2–0.