Музетти высказался о предстоящем матче с Медведевым на «Мастерсе» в Риме

Девятая ракетка мира итальянец Лоренцо Музетти ответил на вопрос, будет ли он считать себя фаворитом в матче четвёртого круга «Мастерса» в Риме с россиянином Даниилом Медведевым.
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«Не знаю, являюсь ли я фаворитом — предпочитаю ничего не говорить. Нужно очень серьёзно относиться к Даниилу, он всегда сложный соперник. Да, это правда, что наши предыдущие матчи проходили на другом покрытии, и с тех пор прошло немало времени. В нашей жизни многое изменилось. Я буду думать о том, что зависит от меня: о том, чтобы выйти на корт с полной решимостью и другим настроем», – сказал Музетти на пресс-конференции после матча третьего круга турнира в Риме.
В третьем круге «Мастерса» в Риме Музетти обыграл американца Брэндона Накашиму со счётом 6:4, 6:3. Даниил Медведев прошёл в четвёртый круг, обыграв австралийца Алексея Попырина со счётом 6:4, 6:1.
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